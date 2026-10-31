Москва31 октВести.В переговорном процессе по выработке соглашения США с Ираном пока не установлено конкретных временных рамок. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Переговоров много. На самом деле они никогда не прекращалисьподчеркнул дипломат
Рубио отметил, что контакты ведутся как в прямом формате, так и через международных посредников.
При этом окончательные решения о дальнейших шагах Вашингтона остаются за президентом США Дональдом Трампом, подытожил он.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские официальные лица в настоящее время не видят необходимости в проведении встречи с представителями США — консультации продолжаются на уровне посредников.
До этого сообщалось, что Иран получил от вице-президента США Джей Ди Вэнса письмо с предложениями о новых мирных переговорах Тегерана и Вашингтона, однако ответа пока не дал.