Тегеран получил письмо из Вашингтона, однако ответа пока не поступило Tasnim: Иран получил письмо от вице-президента США

Москва29 окт Вести.Иран получил от вице-президента США Джей Ди Вэнса письмо, однако ответа пока не дал. Об этом пишет иранское издание Tasnim.

Уточняется, что письмо содержит предложения о новых мирных переговорах Ирана и США.

Джей Ди Вэнс написал письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи отмечается в публикации

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

Войну с Ираном США начали на фоне дипломатических переговоров, которые проходили при посредничестве Омана. Пока в Женеве (6, 7 и 26 февраля) шли переговоры, США наращивали военный потенциал, а 28 февраля, после третьего раунда, они вместе с Израилем нанесли удары по иранской территории.