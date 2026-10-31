Москва31 окт Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи положительно оценил передачу письма вице-президента США Джей Ди Вэнса иранскому руководству и попытки Вашингтона возобновить диалог. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Al-Jazeera.

Попытки американской стороны открыть дверь для диалога <...> это положительный шаг сказал Аракчи

По словам министра, иранские власти изучили письмо Вэнса в ходе ряда встреч с участием высокопоставленных лиц. При этом Аракчи отметил: если США стремились посеять "раздор" этим посланием, то американская администрация совершила еще одну ошибку.

Накануне посредники от Катара более 12 часов вели переговоры в Тегеране с целью возобновить диалог между Ираном и США. В субботу представители Катара и Ирана продолжают консультации в Дохе.

Позже, 31 октября, Аракчи заявил, что необходимости во встрече с Вашингтоном Тегеран пока не видит, его условия ясны, а посредники продолжают консультации по этому вопросу.