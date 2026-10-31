МИД Ирана: необходимости во встрече с американской стороной сейчас нет

Аракчи объяснил позицию Ирана по диалогу с США МИД Ирана: необходимости во встрече с американской стороной сейчас нет

Москва31 окт Вести.Иранские официальные лица в настоящее время не видят необходимости в проведении встречи с представителями США — консультации продолжаются на уровне посредников. Об этом в интервью телеканалу Al-Jazeera заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В данный момент мы не видим необходимости во встрече с американцами. Наши условия четки и ясны. Посредники продолжают консультации по этому поводу сказал он

Глава иранского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что любые предположения о планах проведения переговоров являются лишь прогнозами СМИ. Министр подтвердил, что иранская делегация направилась в Доху.

Ранее сообщалось, что Иран получил от вице-президента США Джей Ди Вэнса письмо с предложениями о новых мирных переговорах Тегерана и Вашингтона, однако ответа пока не дал.

Также портал Axios отмечал, что в администрации США нет согласия о том, как следует действовать в отношении Ирана: часть команды президента Дональда Трампа (шеф Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио) настаивает на дальнейшем ослаблении властей в Тегеране, другая (вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер) добивается возобновления переговоров.