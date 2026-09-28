Тегеран не намерен проводить еще один раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Иран не планирует проводить новый раунд переговоров с США в Нью‑Йорке Тегеран не намерен проводить еще один раунд переговоров с США в Нью-Йорке

Москва28 сен Вести.Иранская делегация не намерена проводить еще один раунд переговоров с представителями США в Нью-Йорке, сообщает иранское агентство IRNA.

Планов на новый раунд переговоров с американской стороной нет в повестке дня иранских представителей. Министр иностранных дел [Ирана] после завершения своей намеченной программы во вторник направится на родину отметил источник IRNA

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios заявил, что США проведут очередной раунд переговоров с Ираном на следующей неделе.

Тегеран заинтересован в заключении соглашения, однако предложенные Ираном условия не устраивают Вашингтон, отметил Трамп.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил 25 сентября, что Тегеран при посредничестве Катара передал Вашингтону семидневный план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Трамп отверг это план.

Тегеран ждет от посредников окончательного ответа США на предложения Ирана по Ормузскому проливу, несмотря на заявление Трампа, поскольку он "делает много противоречивых заявлений", подчеркнул Аракчи.