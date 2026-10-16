Посол Ирана Джалали: Тегеран не видит инициатив от США к переговорам

Посол Ирана Джалали заявил, что ИР не видит со стороны США желания к переговорам Посол Ирана Джалали: Тегеран не видит инициатив от США к переговорам

Москва16 окт Вести.Тегеран не видит со стороны Вашингтона желания проводить переговоры. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, Иран постоянно выражал свою приверженность к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного решения.

На противоположной стороне (США – прим. ред.) мы не видим серьезной воли к реальным переговорам сказал Джалали в ходе выступления на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане

13 октября портал Axios писал, что переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения "не окончательно мертвы", но и "живыми" их назвать нельзя.