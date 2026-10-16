Москва16 октВести.Тегеран не видит со стороны Вашингтона желания проводить переговоры. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, Иран постоянно выражал свою приверженность к дипломатии для достижения устойчивого и долгосрочного решения.
На противоположной стороне (США – прим. ред.) мы не видим серьезной воли к реальным переговорамсказал Джалали в ходе выступления на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане
13 октября портал Axios писал, что переговоры между США и Ираном о заключении мирного соглашения "не окончательно мертвы", но и "живыми" их назвать нельзя.