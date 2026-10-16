Посол Ирана в РФ Джалали: вопрос о мирных контактах надо задавать США

Иранский посол ответил на вопрос о переговорах с США Посол Ирана в РФ Джалали: вопрос о мирных контактах надо задавать США

Москва16 окт Вести.Вопрос о мирных переговорах между США и Ираном нужно задавать американской стороне, заявил чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали в интервью ИС "Вести".

Иранский посол ответил на вопрос, почему переговоры с США никак не движутся.

Это надо спросить у американцев, а не у нас. Мы всегда обеспечивали и соблюдали свои договоренности. Вы должны спросить у американцев, почему среди переговоров они атаковали нас сказал посол

Он напомнил, что именно США убили верховного лидера страны Али Хаменеи, нескольких высших военных руководителей, атаковали более 126 тыс. точек в Иране и разрушили инфраструктуру.

Почему они атаковали школу в Минабе и убили 186 школьников? И еще больше таких вопросов можно задать американцам заявил дипломат

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.