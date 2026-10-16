Москва16 окт Вести.Американцы должны покинуть ближневосточный регион, именно это будет решением созданного ими конфликта. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали в интервью ИС "Вести".

Единственное решение - американцы покинут этот регион. Мы сами сможем обеспечивать безопасность в регионе, и нам не нужно никаких иностранных игроков, которые не находятся в этом регионе. Мы можем полностью обеспечивать безопасность сказал дипломат

Ранее иранский посол заявил, что Иран не видит "серьезной воли к реальным переговорам" со стороны американцев.