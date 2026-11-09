Москва9 ноя Вести.Урегулирование конфликта вокруг Ирана мирным путем является реалистичным, заявил ИС "Вести" посол РФ в Иране Алексей Дедов.

Мы считаем, что данный конфликт должен решаться исключительно политико-дипломатическим путем. Насколько он реалистичен? Думаю, что при доброй воле всех сторон он может быть достижим сказал он

При этом, уточнил Дедов, обострение ситуации в регионе происходило и во время проведения переговоров.

Если мы посмотрим предысторию, она, к сожалению, особого оптимизма не внушает. Попытки-то были. Двенадцатидневная война началась в разгар ирано-американских переговоров. Сорокадневная война тоже началась во время ирано-американских переговоров. Дальше она в начале апреля закончилась, и стороны приступили к какому-то документу, который мог бы стать основой для долгосрочного урегулирования. И такой документ был выработан - Исламабадский меморандум заметил дипломат

В соответствии с этим документом стороны должны были выполнять договоренности, уточнил Дедов, однако отдельные его ключевые положения не выполнялись.

Прежде всего [положения] касающиеся замирения на всех участках фронта, включая Ливан. Как мы хорошо знаем, Израиль не остановил свою агрессию, военную деятельность в отношении Ливана. Причем несмотря на то, что меморандум с американской стороны подписал сам Трамп. И примерно через три недели, в июле этого года, американцы вновь атаковали Иран. А позже Трамп сказал, что он не считает Исламабадский меморандум действительным сказал посол РФ

При этом, подчеркнул он, с российской стороны считают, что шансы на мирное урегулирования конфликта вокруг Ирана есть.