Дедов: у России есть опыт эвакуации граждан из Ирана во время военных конфликтов Дедов рассказал, что посольство РФ уже проводило эвакуацию россиян в Иране

Москва9 ноя Вести.Россия несколько раз организовывала эвакуацию своих граждан из Ирана во время военных действий.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой заявил посол Российской Федерации в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

По его словам, масштабные эвакуационные мероприятия проводились как во время двенадцатидневной, так и во время сорокадневной войны.

Во время двенадцатидневной войны, и во время сорокадневной войны мы проводили масштабные мероприятия по эвакуации сограждан. Помимо командировочных, это и туристы еще были. В частности, во время двенадцатидневной войны посольство занималось эвакуацией. Здесь съемочная группа была фильма "Трудно быть Богом" во главе с Федором Бондарчуком - примерно 100 человек. Плюс симфонический оркестр, который был вот в ходе Дней России, которые прошли буквально накануне израильско-американской агрессии. В двенадцатидневную войну Израиль напал, а американцы присоединились к Израилю на самом последнем этапе. Плюс группы, которые прибыли сюда по линии научного обмена, наши сотрудники. Соответственно, во время сорокадневной войны вначале тоже были масштабные какие-то работы по эвакуации, которые прошли буквально вот накануне израильско-американской агрессии. Так что опыт есть, опыт наработан, маршруты примерно ясны пояснил Дедов

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