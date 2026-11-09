Посол РФ в Тегеране Дедов: США в ситуации с Ираном сначала надо вернуть доверие

Посол Дедов назвал главную проблему в отношениях США и Ирана Посол РФ в Тегеране Дедов: США в ситуации с Ираном сначала надо вернуть доверие

Москва9 ноя Вести.Для урегулирования конфликта с Ираном Соединенным Штатам для начала нужно вернуть доверие иранцев. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил посол России в Исламской Республике Алексей Дедов.

По словам дипломата, решить конфликт на Ближнем Востоке мирным путем реально.

Какая основная проблема во взаимоотношениях с Соединенными Штатами по мнению иранцев? Это полное отсутствие доверия. Иранцы имеют полное для этого основание глубоко Америке не доверять. Поэтому для начала США и Израилю следует принять меры по восстановлению этого доверия отметил Дедов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт с Ираном путем переговоров.