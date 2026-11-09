Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов хочет урегулировать конфликт с Ираном путем переговоров. Об этом журналистам заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент всегда предпочел бы решать эту и любую другую проблему дипломатическим путем​​​. К сожалению, иногда это невозможно. Но если такая возможность есть, мы ее рассмотрим сказал Рубио журналистам

Ранее Рубио сообщил, что требования Тегерана "возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны". Он подчеркнул, что добиться успехов в переговорах со страной Вашингтону пока что не удалось.

Сам президент США Дональд Трамп до выборов не раз делал заявления в отношении Исламской Республики. В одних он утверждал, что может возобновить военные действия с Ираном, в других говорил, что в этом нет необходимости.