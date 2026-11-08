Трамп: при заключении серьезной сделки удары по Ирану не возобновятся

Трамп рассказал о вероятности возобновления ударов по Ирану Трамп: при заключении серьезной сделки удары по Ирану не возобновятся

Москва8 ноя Вести.Прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном сделает крайне маловероятным возобновление ударов по Ирану.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп каналу CNN.

Это зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение. Крайне маловероятно, что в этом возникнет нужда... Скорее всего, в этом не будет необходимости. Они очень хотят заключить сделку отметил глава Белого дома

В ином случае, по словам Трампа, Соединенные Штаты ударят по Исламской Республике "по-настоящему сильно".

Вы даже не знаете, насколько сильно я по ним ударю заявил американский президент

Ранее телеканал NBC News заявил, что вопрос возобновления ударов по Ирану стал предметом дискуссии между членами кабинета Трампа. Министр войны США Пит Хегсет поддерживает возобновление атак, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта.