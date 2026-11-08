Москва8 нояВести.Прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном сделает крайне маловероятным возобновление ударов по Ирану.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп каналу CNN.
Это зависит от того, подпишут ли они очень серьезное соглашение. Крайне маловероятно, что в этом возникнет нужда... Скорее всего, в этом не будет необходимости. Они очень хотят заключить сделкуотметил глава Белого дома
В ином случае, по словам Трампа, Соединенные Штаты ударят по Исламской Республике "по-настоящему сильно".
Вы даже не знаете, насколько сильно я по ним ударюзаявил американский президент
Ранее телеканал NBC News заявил, что вопрос возобновления ударов по Ирану стал предметом дискуссии между членами кабинета Трампа. Министр войны США Пит Хегсет поддерживает возобновление атак, в то время как вице-президент Джей Ди Вэнс выступает за мирное урегулирование конфликта.