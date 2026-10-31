Рубио: Трамп не принял окончательного решения о возобновлении войны с Ираном

Рубио заявил, что Трамп не принял решения о возобновлении войны с Ираном Рубио: Трамп не принял окончательного решения о возобновлении войны с Ираном

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения о возобновлении боевых действий против Ирана. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, глава Белого дома отдает предпочтение дипломатии.

Он (президент США Дональд Трамп – прим. ред.) не принял [такого] решения, я не могу что-либо объявить на эту тему сказал Рубио на пресс-конференции в Атланте

29 октября сообщалось, что США предупредили государства Ближнего Востока и своих союзников в регионе, что могут возобновить атаки на Иран после промежуточных выборов в Конгресс.