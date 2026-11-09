Рубио назвал процесс переговоров с Ираном "не очень продуктивным" Госсекретарь США Рубио: переговоры с Тегераном не принесли результатов

Москва9 ноя Вести.Переговоры с Ираном - непродуктивны. Их требования неприемлемы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио американским журналистам.

Пока переговоры не принесли особых результатов, поскольку требования Ирана не просто неприемлемы, в некоторых случаях они возмутительны, абсурдны и совершенно нереалистичны сказал Рубио

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что Соединенным Штатам нужно время, чтобы осмыслить итоги выборов в конгресс и определиться с будущим переговорного процесса.

Сам президент США Дональд Трамп до выборов не раз делал заявления в отношении Исламской Республики. Во время одного из выступлений он утверждал, что может возобновить военные действия с Ираном. Позже отмечал, что в этом нет необходимости.