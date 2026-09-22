Москва22 сенВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам главы госдепартамента, соответствующая встреча пока не запланирована, однако Трамп открыт к ней.
Мы открыты для этого, но пока ничего не запланировано. Но мы открыты для этого, особенно если у этого есть перспектива вылиться во что-то позитивноесказал Рубио телеканалу NBC
Ранее американский президент заявил, что находится на стадии принятия решения по вопросу конфликта с Ираном.