Посол Дедов назвал первый шаг США и Израиля по решению конфликта с Ираном

Посол Дедов: США и Израилю следует восстановить доверие Ирана Посол Дедов назвал первый шаг США и Израиля по решению конфликта с Ираном

Москва5 ноя Вести.США и Израилю следует принять меры по восстановлению доверия Тегерана. Об этом журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьевой сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Исламской Республике Иран Алексей Дедов.

По его словам, у иранцев есть серьезные причины не доверять США.

Данный конфликт должен решаться исключительно политико-дипломатическим путем. Насколько он реалистичен? Думаю, что при доброй воле всех сторон он может быть достижим. Но вот если мы посмотрим предысторию, она, к сожалению, особого оптимизма не внушает… Двенадцатидневная война началась в разгар ирано-американских переговоров. Сорокадневная война тоже началась во время ирано-американских переговоров… Иранцы имеют полное для этого основание глубоко Америке не доверять. Поэтому для начала США и Израилю просто следует принять меры по восстановлению этого доверия заявил посол Дедов

Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан назвал цели Тегерана в переговорах с Вашингтоном. По его словам, Иран ведет переговоры с США, чтобы восстановить свои права и защитить интересы, а не капитулировать.