Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций и ударов

Пезешкиан: Иран потерял доверие к переговорам с США Пезешкиан: Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций и ударов

Москва26 сен Вести.Тегеран утратил доверие к переговорному процессу с Соединенными Штатами из-за повторяющихся ударов и санкций, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что за каждым переговорным раундом следуют новые рестрикции и удары Вашингтона.

Мы больше не доверяем переговорам с Вашингтоном из-за повторения атак и санкций после каждого диалога сказал иранский президент в интервью телеканалу Al Jazeera

По его словам, на данный момент роль посредников в непрямых контактах между двумя сторонами выполняют Катар и Пакистан.

Пезешкиан добавил, что диалог Тегерана и Вашингтона опирается на ранее достигнутый меморандум о взаимопонимании, призвав США четко определить свою позицию по этому документу.

Ране президент Ирана заявил, что не встретится с американским лидером Дональдом Трампом, пока доверие между Тегераном и Вашингтоном не будет восстановлено.