Посол Дедов: предложение вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ остается в силе

Посол Дедов: предложение РФ по иранскому урану остается в силе Посол Дедов: предложение вывезти обогащенный уран из Ирана в РФ остается в силе

Москва9 ноя Вести.Предложение вывезти высокообогащенный уран из Ирана в Россию остается в силе, заявил посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов в интервью ИС "Вести".

По словам дипломата, иранское урегулирование включает в себя целый комплекс вопросов, в том числе касающихся ядерной программы.

И элементом является судьба высокообогащенного урана, его примерно 400 кг здесь. Российская сторона предлагала вывезти этот обогащенный уран в Россию. Это предложение остается в силе. Думаю, что оно, если будет принято сторонами, сможет сыграть свою конструктивную роль в урегулировании в целом отметил Дедов

Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил, что не стремится в очередной раз начинать войну с Ираном, потому что для этого "нет причин".