Москва9 нояВести.Предложение вывезти высокообогащенный уран из Ирана в Россию остается в силе, заявил посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов в интервью ИС "Вести".
По словам дипломата, иранское урегулирование включает в себя целый комплекс вопросов, в том числе касающихся ядерной программы.
И элементом является судьба высокообогащенного урана, его примерно 400 кг здесь. Российская сторона предлагала вывезти этот обогащенный уран в Россию. Это предложение остается в силе. Думаю, что оно, если будет принято сторонами, сможет сыграть свою конструктивную роль в урегулировании в целомотметил Дедов
Ранее президент США Дональд Трамп снова заявил, что не стремится в очередной раз начинать войну с Ираном, потому что для этого "нет причин".