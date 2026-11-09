Москва9 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова подчеркнул, что не стремится в очередной раз начинать войну с Ираном, потому что для этого “нет причин”.
Об этом американский лидер заявил каналу CBS.
Я к этому не стремлюсь. Не думаю, что для этого есть какие-то причинысказал Трамп
Конфликт между США, Израилем и Ираном достиг пика 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по объектам Исламской Республики, на что иранская сторона ответила своими ударами. Несмотря на продолжительное затишье, конфликт остается неурегулированным.
Сам глава Белого дома до выборов в Конгресс не раз делал заявления в отношении Тегерана. В одних он утверждал, что может возобновить военные действия, в других - уверял, что в этом нет необходимости.