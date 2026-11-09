Дедов: конфронтация вокруг Ирана может перерасти в более масштабный конфликт Посол РФ в Тегеране Дедов: развитие ситуации вокруг Ирана трудно спрогнозировать

Москва9 ноя Вести.Развитие конфронтации вокруг Ирана может пойти по нескольким сценариям – от скорого прекращения противостояния до расширения конфликта на более обширные территории.

Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Соловьёвой заявил посол РФ в Исламской Республике Иран (ИРИ) Алексей Дедов.

По его словам, ситуация может повторить июльский сценарий, когда противостояние переросло в двухнедельный обмен ударами.

Я бы предпочел прогнозы не делать. Тут разные варианты возможны – эта конфронтация скоро прекратится, возможно, пойдет по июльскому сценарию, когда она переросла в двухнедельный обмен ударами. Никто не может гарантировать, что эта конфронтация, если она расширится, она может стать прелюдией для распространения конфликта на более обширные территории. Поэтому в этой ситуации как-то о прогнозах говорить весьма сложно. Хотел бы добавить, что США и Израилю ... помимо мер доверия, следует просто отказаться от своей принципиальной концепции. Их принципиальная концепция – это силовое решение иранской "проблемы" и смена режима в Иране. Практика предыдущих конфликтов показала, что все это разбивается о волю иранского народа, который в таких случаях консолидируется вокруг своего руководства и выступает единым фронтом против агрессоров рассказал Дедов

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