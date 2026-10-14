Ситуацию вокруг Ирана нельзя рассматривать отдельно от других кризисов региона

Посол Ливии: неполная договоренность по Ирану не подходит для Ближнего Востока Ситуацию вокруг Ирана нельзя рассматривать отдельно от других кризисов региона

Москва14 окт Вести.Частичная договоренность по Ирану недостаточна для Ближнего Востока, так как ситуацию вокруг республики невозможно рассматривать в отрыве от других кризисов региона. Об этом заявил посол Ливии в Иране Али Джума Хасан Фадиль.

Ближний Восток в настоящее время переживает очень чувствительный этап, пояснил дипломат в интервью ТАСС на полях IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".

Перед нами взаимосвязанная совокупность вопросов региональной безопасности, ядерной проблематики, свободы судоходства, конфликтов на ряде арабских направлений, соперничества крупных держав и энергетической безопасности. Поэтому урегулирование, ограниченное одним досье или частичной договоренностью, вряд ли будет достаточным сказал он

Посол подчеркнул, что недопустим переход от "управления эскалацией" к "расширению войны". По его словам, расширение конфронтации дорого обойдется и странам региона, и мировой экономике. В такой ситуации возвращение к переговорам станет сложнее.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади выразид благодарность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.