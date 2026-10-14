Москва14 октВести.Частичная договоренность по Ирану недостаточна для Ближнего Востока, так как ситуацию вокруг республики невозможно рассматривать в отрыве от других кризисов региона. Об этом заявил посол Ливии в Иране Али Джума Хасан Фадиль.
Ближний Восток в настоящее время переживает очень чувствительный этап, пояснил дипломат в интервью ТАСС на полях IX Международного форума "Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития".
Перед нами взаимосвязанная совокупность вопросов региональной безопасности, ядерной проблематики, свободы судоходства, конфликтов на ряде арабских направлений, соперничества крупных держав и энергетической безопасности. Поэтому урегулирование, ограниченное одним досье или частичной договоренностью, вряд ли будет достаточнымсказал он
Посол подчеркнул, что недопустим переход от "управления эскалацией" к "расширению войны". По его словам, расширение конфронтации дорого обойдется и странам региона, и мировой экономике. В такой ситуации возвращение к переговорам станет сложнее.
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади выразид благодарность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать урегулированию конфликта между Тегераном и Вашингтоном.