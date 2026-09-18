Москва18 сен Вести.Россия оказалась в щекотливом положении в отношении с арабскими государствами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Он напомнил, что Китай и Россия заявили о своей солидарности с Ираном.

Политически Ирану нет интереса к продолжению этой войны. Не он инициатор этой агрессии американо-израильской. Не он, как говорится, является источником опасности и в регионе, и в мире, которая может закончиться и глобальным столкновением, потому что Китай и Россия четко заявили о своей солидарности с Ираном. Но при этом мы, конечно, в щекотливом положении в отношении наших связей с арабскими странами, с Саудовской Аравией, с эмиратами (Объединенные Арабские Эмираты. – Прим. ред). У нас отношения с эмиром эмиратов, с Катаром великолепные отметил Матузов

Ранее в интервью ИС "Вести" профессор Андрей Бакланов раскрыл, как может быть урегулирована ситуация на Ближнем Востоке. По его словам, за основу следует взять традиционный подход Российской Федерации, которая давно ставит вопрос о необходимости инклюзивного решения вопроса.