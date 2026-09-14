Москва14 сен Вести.Инклюзивный подход, предлагаемый Россией, позволит урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По словам эксперта, между США и Ираном могут быть достигнуты промежуточные формы урегулирования, но они не будут долговременными и прочными.

Я бы за основу взял традиционный подход Российской Федерации, которая давно и правильно совершенно ставит вопрос о необходимости инклюзивного [решения], то есть включения всех сторон, которые имеют что-то сказать и в политическом, и военном, и в экономическом плане. Чтобы все созвали международную региональную конференцию и попробовали выработать кодекс поведения и обязывающие, в том числе в юридическом отношении, обязательства отметил профессор

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что американская сторона может рассмотреть вариант закрепления за собой нефтяных ресурсов Ирана по аналогии со сценарием, задействованным в отношении Венесуэлы.