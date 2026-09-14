Москва14 сенВести.Президент США Дональд Трамп предположил, что американская сторона может рассмотреть вариант закрепления за собой нефтяных ресурсов Ирана по аналогии со сценарием, задействованным в отношении Венесуэлы. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, пишет ТАСС.
По словам американского лидера, Вооруженные силы США со временем покинут регион, если только в Вашингтоне не примут решение сохранить военное присутствие и установить контроль над местными запасами нефти, как это произошло в венесуэльском кейсе.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если Республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в конгресс.