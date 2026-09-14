Трамп допустил, что США могут претендовать на контроль над иранской нефтью Трамп допустил контроль США над нефтяными ресурсами Ирана по образцу Венесуэлы

Москва14 сен Вести.Президент США Дональд Трамп предположил, что американская сторона может рассмотреть вариант закрепления за собой нефтяных ресурсов Ирана по аналогии со сценарием, задействованным в отношении Венесуэлы. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам, пишет ТАСС.

По словам американского лидера, Вооруженные силы США со временем покинут регион, если только в Вашингтоне не примут решение сохранить военное присутствие и установить контроль над местными запасами нефти, как это произошло в венесуэльском кейсе.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить подход к Ирану, если Республиканская партия проиграет на ноябрьских выборах в конгресс.