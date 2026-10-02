Москва2 окт Вести.США могут вновь осуществить атаки по Ирану, заявил ИС "Вести" Федор Войтоловский, директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.

Американской администрации не остается ничего больше, так как разумных компромиссов и договоренностей им достичь не удалось. Причем иранцы вели себя весьма конструктивно. Но конструктивных договоренностей пока достичь не удается, и у администрации Трампа единственный серьезный аргумент — это дубинка. Дональд Трамп и Пит Хэгсет будут опять махать дубиной и наносить удары по несчастному Ирану, будут страдать и мирные жители, будет ущерб экономике Ирана. Чтобы достичь каких-то договоренностей, они попытаются опереться на силу полагает Федор Войтоловский

По его мнению, не исключено, что новый виток эскалации может случиться после выборов в американский конгресс.

После выборов в конгресс, а, может быть, и до выборов весьма вероятна эскалация и попытки нового силового давления на Иран. Иран проявляет большую стойкость и выдержку. Страна продолжает жить, экономика функционировать, вооруженные силы действуют, это не может не заслуживать уважения всего мира добавил он

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий. Однако соглашение не привело к ожидаемым результатам. Боевые действия периодически продолжаются