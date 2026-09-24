Москва24 сен Вести.США не могут перед промежуточными выборами в Конгресс подписать мирное соглашение с Ираном, что станет серьезным ударом для нынешней администрации. Поэтому американцы пытаются сохранить видимость, будто военная операция идет хорошо, возобновляя удары по Исламской Республике. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

По его словам, имитация затянувшегося конфликта нужна для того, чтобы продемонстрировать американским элитам и избирателям, что США еще "не совсем проиграли".

США не могут политически перед промежуточными выборами в парламент подписать мирное соглашение с Ираном, поскольку это будет серьезным ущербом, и пытаются сохранить видимость отсутствия поражения, возобновляя бои, возобновляя свои удары по территории Ирана. Это происходит через неравные промежутки времени по мере накопления ракетных боеприпасов… Это имитация длительного конфликта, частично, чтобы продемонстрировать, что еще не совсем проиграли для элит и избирателей внутри Америки объяснил Мендкович

Кроме того, по мнению политолога, такая агрессивная активность США нацелена на поддержание напряжения в Иране, чтобы после выборов "выторговать что-то за прекращение бомбовых ударов".

Ранее сообщалось, что президенту США Дональду Трампу нужно открытие Ормузского пролива, поэтому он старается привлечь к давлению на Иран другие страны.