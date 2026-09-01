Москва1 сен Вести.Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке ожидается уже этой осенью – после промежуточных выборов в США. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов.

По его словам, Белый дом может возобновить активные действия по отношению к Ирану в конце октября.

Будут попытки снова предпринять активные действия, особенно на фоне завершения промежуточных выборов в США и после того, как пройдут выборы в Израиле. После этого будет действительно, на мой взгляд, попытка новой эскалации. И в этом смысле, конечно, Тегеран это тоже понимает. Именно поэтому в Тегеране сейчас говорят, что они-то, собственно, не хотят никакой войны, они не хотят продолжения, конфликта, но при этом они ни за что и никогда не капитулируют отметил Керимов

Востоковед обратил внимание на то, что военный контингент США в регионе остается на том уровне, который был в феврале в период активных боевых действий на Ближнем Востоке.

Ранее Керимов также рассказал, что результатом агрессии США в отношении Ирана стали тектонические сдвиги в ближневосточном регионе. Они, как считает эксперт, изменят конфигурацию региональной безопасности.