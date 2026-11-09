Москва9 ноя Вести.Ближневосточный конфликт приближается к границам России. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, на Ближнем Востоке создана специальная группа по отслеживанию и недопущению переброски грузов по Каспию по северным границам в Иран, что перекроет широкому спектру российских грузов путь.

В системе Центрального командования Вооруженных Сил США на Ближнем Востоке и Центральной Азии создана специальная группа по отслеживанию и недопущению переброски грузов по Каспию по северным границам в Иран. Это касается непосредственно нас и китайцев. Напомню, что значительная часть грузов наших идет, естественно, в Иран, по Каспию… а также через границу Южно-Кавказских государств, а значит, Центральная Азия — это граница с Туркменией, китайцы поставляют по железной дороге. То есть это такой сброс против России Китая. И они угрожают это приостановить. Какими способами? Ну, мы знаем, какими способами. Это уже… совсем уже Ближневосточный конфликт приблизился к нашим границам прокомментировал востоковед

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа пытается максимально ускорить завершение войны с Ираном. Отмечается, что несмотря на угрозы Трампа возобновить удары по Ирану и соответствующие заявления военного министра Пита Хегсета, администрация президента США делает все, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке.