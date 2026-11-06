Эксперт Садыгзаде отметил роль РФ в урегулировании конфликта США и Ирана Эксперт Садыгзаде: РФ незаменимый партнер в урегулировании между США и Ираном

Москва6 ноя Вести.Россия является уникальным партнером по урегулированию конфликта США и Ирана, поскольку поддерживает контакты с властями обеих стран, а также с Израилем. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Он отметил, что другие посредники в этом конфликте зачастую не имеют хороших связей с Израилем.

Россия на самом деле один из уникальнейших партнеров в этом плане среди возможных медиаторов. У России отношения не только с американцами, с администрацией [президента США Дональда] Трампа, и, конечно, достаточно хорошие отношения с руководством в Тегеране, но у России также сохраняются очень хорошие связи, как, во-первых, на личном уровне между президентом [Владимиром] Путиным и премьер-министром [Биньямином] Нетаньяху, так и на государственном уровне, на уровне институтов хорошие отношения с Израилем. У других переговорщиков, у того же Исламабада или Дохи, или Маската, есть определенные связи, безусловно, и с Тегераном, и с США, но вот с Израилем зачастую нет объяснил Садыгзаде

Ранее Садыгзаде рассказал о проекте "коридор Трампа". Он отметил, что американцы используют его для ограничения развития КНР и РФ в регионе.