Москва6 ноя Вести."Коридор Трампа" на Кавказе задумывался как инструмент влияния и контроля на страны региона. Таким мнением с ИС "Вести" поделился президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Он отметил, что также "коридор Трампа" является инструментом сдерживания влияния РФ в регионе.

Создавая этот "коридор Трампа", они [американцы], безусловно, хотят обладать определенным контролем, влиянием, инструментами, рычагами давления на эти страны. И во многом ... нет никакой заинтересованности американцев, на мой взгляд, в том, чтобы все было лучше в этих странах. Здесь главная история – геополитики. Это, в первую очередь, конечно же, определенное сдерживание для нашего присутствия, для наших интересов в регионе, для иранских интересов в регионе отметил Садыгзаде

Он подчеркнул, что целью попыток Запада является замедление развития КНР и РФ.

Через Исламскую Республику Иран, во-первых, издревле проходили важные торговые пути, да и сейчас … это, в первую очередь, Срединный коридор, да, который проходит через Южный Кавказ. Это МТК Север-Юг. Это различные китайские маршрутные транспортные инициативы, да, в том числе и инициативы [Один пояс один путь]. Все это попытки как бы геополитической игры, в рамках которой американцы нацелены на то, чтобы сдерживать экономические возможности роста как России, так и, конечно же, Китайской Народной Республики заключил Садыгзаде

Ранее он рассказал, какие перспективы для Ирана откроет газопровод из РФ. Садыгзаде заявил, что Исламская Республика может стать газовым хабом.