Эксперт: страны Персидского залива не хотят продолжения конфликта в Иране Эксперт Багдасаров: страны Персидского залива - заложники конфликта в Иране

Москва1 ноя Вести.Государства Ближнего Востока стали невольными заложниками конфликта в Иране. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

По его словам, именно страны Персидского залива сейчас стремятся к тому, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта.

Сейчас очень активно работают страны Персидского залива, чтобы этого не допустить, потому что они будут жертвами. Они, по сути, заложники ситуации. Катар пытается еще что-то пытается сделать. Но настолько разные позиции сейчас у американцев и иранцев отметил он

При этом, отмечает Багдасаров, Иран сейчас ведет подготовку к возобновлению боевых действий в случае атак со стороны США и Израиля.

Реальное руководство Ирана активно готовится к этой войне. И их цели выходят далеко за границы Ближнего Востока заметил он

Президент США Дональд Трамп 1 ноября заявил, что США "предстоит разобраться" с несколькими целями в Иране, среди них - возможный ядерный объект, который может располагаться под горным массивом Коланг Газ Ла.