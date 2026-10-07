Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не решится применить ядерное оружие против Ирана. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Я думаю, Трамп на это не решится, он много может угрожать, но применить ядерное оружие … это будет совсем уже из ряда вон выходящее, после чего с ним вообще никто не будет общаться в регионе … Иранцы моментально будут уничтожать все, что есть рядом с ними в странах Персидского залива … Там будет окончательно уничтожена вся военная инфраструктура американская, а также гражданская-экономическая структура Соединенных Штатов, в том числе личные интересы Трампа, которые воплощены там в разного рода гольф-клубы Трампа, значит, различного рода башни Трампа и прочее сказал эксперт

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить конфликт с Ираном, вопрос только в способе, который выберет администрация Белого дома.