Депутат Бут пояснил, будет ли Трамп бить по Ирану ядерным оружием Депутат Бут: Трампу ничего не даст применение ядерного оружия против Ирана

Москва3 ноя Вести.США не станут применять ядерное оружие против Ирана из-за больших рисков навредить своим союзникам в регионе. Об этом изданию KP.RU заявил член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут.

Он пояснил, что сейчас Америка находится в предвыборной лихорадке и не стоит верить столь одиозным заявлениям. Применение ядерного оружия даже по цели вдали от населенных пунктов может негативно сказаться на Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре.

Видимо, сейчас союзники Трампа от этого отговаривают. Как и большая часть военных, и другие его советники… Очень много вопросов к тому, что даст Трампу применение ядерного оружия. Наверное, ничего. Тем более что проблем у него сейчас с выборами будет больше заявил Бут

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реальных оснований предполагать нанесение ядерного удара США по Ирану сейчас нет.