Москва3 нояВести.США не станут применять ядерное оружие против Ирана из-за больших рисков навредить своим союзникам в регионе. Об этом изданию KP.RU заявил член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут.
Он пояснил, что сейчас Америка находится в предвыборной лихорадке и не стоит верить столь одиозным заявлениям. Применение ядерного оружия даже по цели вдали от населенных пунктов может негативно сказаться на Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре.
Видимо, сейчас союзники Трампа от этого отговаривают. Как и большая часть военных, и другие его советники… Очень много вопросов к тому, что даст Трампу применение ядерного оружия. Наверное, ничего. Тем более что проблем у него сейчас с выборами будет большезаявил Бут
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реальных оснований предполагать нанесение ядерного удара США по Ирану сейчас нет.