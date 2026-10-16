Москва16 октВести.Президент США Дональд Трамп исключил возможность отправки войск и применения ядерного оружия против Ирана, добавив, что не видит в этом необходимости, сообщил телеканал Newsmax.
Таким образом американский лидер отреагировал на утверждения телеканала CNN о том, Соединенные Штаты могут атаковать Исламскую Республику, используя фугасную авиабомбу GBU-43/B (MOAB), также известную как "мать всех бомб".
"Мать всех бомб" — не ядерная бомба. Это не тактическое ядерное оружие. Она вообще не ядерная. Это просто чрезвычайно мощная бомба. Она похожа на маленькую ядерную бомбу, но это обычная большая бомба … Нет, я бы не стал применять ядерное оружие, нам это не нужносказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax
Глава Белого дома добавил, что США не планируют направлять свои войска на территорию Ирана.
Трамп также утверждает, что ядерный арсенал США — самый большой в мире, а Россия и Китай "идут следом".
Согласно предположению американского президента, по этому показателю КНР может сравняться с Соединенными Штатами в течение ближайших пяти-шести лет.
Кроме того, глава Белого дома рассказал, что Вашингтон ведет с Москвой и Пекином переговоры о ядерном разоружении.
В начале октября Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что потенциальное наличие у Ирана ядерного оружия создаст угрозу ракетных ударов по американским мегаполисам.