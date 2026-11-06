Москва6 нояВести.Тегеран не сможет предпринять никаких шагов в рамках инициатив международных посредников по своей ядерной программе, если они не будут одобрены Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Американский лидер в очередной раз заявил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.
Они ничего не сделают без нашего одобрения. Помните, что я вам говорил: у Ирана никогда не будет ядерного оружиясказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов
Накануне агентство Reuters сообщило, что Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе.