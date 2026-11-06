Трамп исключил ядерные инициативы для Ирана, не одобренные Вашингтоном Трамп исключил шаги Ирана в рамках ядерных инициатив, не одобренных США

Москва6 ноя Вести.Тегеран не сможет предпринять никаких шагов в рамках инициатив международных посредников по своей ядерной программе, если они не будут одобрены Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер в очередной раз заявил, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

Они ничего не сделают без нашего одобрения. Помните, что я вам говорил: у Ирана никогда не будет ядерного оружия сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов

Накануне агентство Reuters сообщило, что Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе.