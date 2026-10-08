Москва8 окт Вести.Если Иран получит ядерное оружие – это создаст угрозу ракетных ударов по крупным американским городам, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Нам пришлось заняться Ираном, потому что иначе у него появилось бы ядерное оружие. И тогда возникла бы настоящая проблема. Представьте, если бы они нанесли ракетный удар по Лос-Анджелесу, Сан-Диего или другому крупному американскому городу. Вот это была бы настоящая проблема сказал Трамп

При этом в том же интервью президент США заявил, что конфликт с Ираном вскоре будет урегулирован, поскольку эта страна больше не представляет ядерной угрозы для США.

Угрозы появления у Ирана ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И как только конфликт закончится, - а это произойдет скоро, - цены на нефть упадут заявил Дональд Трамп

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что для. прекращения конфликта с США Ирану необходимо существенно сократить свои мощности по обогащению урана.