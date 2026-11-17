Москва17 ноя Вести.Если Иран нанесет удар по Вашингтону, то ему придется заплатить невиданную до сих пор цену, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Так американский лидер ответил на вопрос, не боится ли он, что иранские беспилотники ударят лично по нему.

Если есть [угроза Вашингтону], они заплатят такую цену, которую ни одна страна до сих пор не платила. Я надеюсь, что [угрозы] нет. Но мы к этому относимся серьезно пояснил Трамп

Ранее американские СМИ сообщили, что Иран может готовить атаку на Вашингтон. В качестве одного из сценариев рассматривается взрыв "грязной бомбы". Целью нападения журналисты называют высокопоставленных членов администрации Трампа.

Впрочем, Министерств иностранных дел Ирана уже назвало эти заявления беспочвенными.

Также представитель Белого дома Лорен Бис добавила, что никаких реальных угроз Соединенным Штатам пока не наблюдается.