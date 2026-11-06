Тегеран направил Вашингтону предложение по ядерной программе Reuters: Иран направил США предложение по ядерной программе

Москва6 ноя Вести.Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе, сообщает агентство Reuters.

При этом Иран готов обсудить это предложение лишь после того, как США выполнят семь требований Тегерана.

Иран направил США через Катар предложение по ядерной программе отмечает Reuters

По сведениям агентства, Вашингтон изучает предложение Тегерана.

Газета The Wall Street Journal написала, что разногласия относительно Ирана усилились в администрации США после промежуточных выборов в Конгресс США.

Некоторые чиновники убеждают президента США Дональда Трампа нанести новые удары по Ирану. Другие считают, что Трампу следует остановиться и свернуть военную операцию.