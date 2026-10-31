Иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения по ядерной программе

Иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения предложений США Иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения по ядерной программе

Москва31 окт Вести.Иранская делегация прибыла в Катар для обсуждения предложений посредников по ядерной программе исламской республики. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, посредники представили предложения по ядерному досье, которые сейчас изучаются в рамках второго этапа. Иранская делегация направилась в Доху.

Как сообщает Reuters, катарские посредники пытаются возобновить попытки достичь соглашения, но стороны по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, что должно быть приоритетнее: ядерные переговоры или снятие блокады и нефтяных санкций.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля, причем начали на фоне дипломатических переговоров, которые проходили при посредничестве Омана. Пока в Женеве (6, 7 и 26 февраля) шли переговоры, США наращивали военный потенциал, а 28 февраля, после третьего раунда, они вместе с Израилем нанесли удары по иранской территории.

Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.