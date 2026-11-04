Трамп ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия против Ирана Трамп: необходимости применять ядерное оружие против Ирана нет

Москва4 ноя Вести.Необходимости применения ядерного оружия против Ирана нет. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в разговоре с Politico.

Глава Белого дома утверждает, что Соединенные Штаты и так уже "разбили" Исламскую Республику на 90%.

Мне это не нужно​​​. Мы уже разбили их на 90%. Так что мне это не нужно сказал он

2 ноября американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети X, что администрация Трампа якобы под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану. Он утверждал, что президент США примет данное решение до конца этой недели.