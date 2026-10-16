Трамп заявил о переговорах с Россией и Китаем по денуклеаризации Newsmax: Трамп обсуждает с лидерами России и Китая ядерное разоружение

Москва16 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает ядерное разоружение с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил американский лидер.

Я бы хотел денуклеаризации, если это возможно. Мы на самом деле разговариваем об этом с Россией, и мы говорим об этом с Китаем сказал Трамп

Похожее заявление Дональд Трамп уже делал в июне 2026 года. Тогда он подчеркнул, что был бы рад заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов.