Москва16 октВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсуждает ядерное разоружение с президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил американский лидер.
Я бы хотел денуклеаризации, если это возможно. Мы на самом деле разговариваем об этом с Россией, и мы говорим об этом с Китаемсказал Трамп
Похожее заявление Дональд Трамп уже делал в июне 2026 года. Тогда он подчеркнул, что был бы рад заключить сделку о сокращении ядерных арсеналов.