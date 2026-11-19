Москва19 нояВести.Государствам может быть трудно избавляться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Часть переговоров транслировалась в прямом эфире.
Откровенно говоря, это очень сложно сделать, потому что, когда у тебя есть ядерное оружие, очень трудно его не иметь. Очень трудно отказаться от него, будучи лидером странысказал Трамп
В государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" ранее началась трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Глава Белого дома также отметил, что США, РФ и КНР несут особую ответственность за сокращение ядерных вооружений.