Москва19 нояВести.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча проходит на вилле "Цилиньюань" в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".
В начале первой в истории трехсторонней встречи лидеры стран сделали совместную фотографию.
Ранее российский лидер провел встречу с Трампом, которая продолжалась не менее часа. Диалог касался урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений РФ и США.