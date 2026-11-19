В Китае началась трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина Путин, Трамп и Си Цзиньпин начали трехстороннюю встречу

Москва19 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин начали трехстороннюю встречу в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча проходит на вилле "Цилиньюань" в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

В начале первой в истории трехсторонней встречи лидеры стран сделали совместную фотографию.

Ранее российский лидер провел встречу с Трампом, которая продолжалась не менее часа. Диалог касался урегулирования конфликта на Украине и двусторонних отношений РФ и США.