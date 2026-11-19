В Шэньчжэне началась первая с августа 2025 года встреча Путина и Трампа Путин и Трамп начали двустороннюю встречу на полях саммита АТЭС

Москва19 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед началом переговоров президенты пожали друг другу руки и обменялись несколькими репликами.

С российской стороны участие во встрече президентов принимают глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, а также помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В составе американской делегации – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Трамп заявил, что с нетерпением ожидает продуктивного разговора с российским коллегой. Он также отметил, что у него с Путиным отличные отношения.

Встреча стала первым полноценным очным контактом двух лидеров после саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе 2025 года. Всего за девять лет, охватывающих оба президентских срока Трампа, главы государств встречаются в восьмой раз.

Накануне Путин и Трамп уже кратко пообщались на торжественном приеме, где также обменялись рукопожатием и несколькими словами.