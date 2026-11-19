Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием перед совместным фото

Путин и Трамп вновь пожали друг другу руки во второй день саммита АТЭС Путин и Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием перед совместным фото

Москва19 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись рукопожатием во второй день работы саммита АТЭС в Китае.

Главы государств прибыли в Центр международных обменов в Шэньчжэне, где проходит пленарная сессия саммита АТЭС.

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" рассказал, что Путин и Трамп проведут двустороннюю встречу в Шэньчжэне 19 ноября. Переговоры состоятся после завершения пленарной сессии саммита.

Путин и Трамп обменялись репликами в начале торжественного приема глав стран АТЭС.