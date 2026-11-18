Москва18 нояВести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Шэньчжэне 19 ноября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".
Он уточнил, что диалог пройдет после завершения пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Уже завтра должна состояться двусторонняя встреча… Готовимся к ней и надеемся, что она будет и полезная, и содержательнаясказал Ушаков
Ранее Ушаков заявил, что у Путина и Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что лидеры России и США могут обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.