Ушаков: Путин и Трамп встретятся после пленарного заседания саммита АТЭС

Встреча Путина и Трампа пройдет после пленарного заседания саммита АТЭС Ушаков: Путин и Трамп встретятся после пленарного заседания саммита АТЭС

Москва18 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу в Шэньчжэне 19 ноября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

Он уточнил, что диалог пройдет после завершения пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Уже завтра должна состояться двусторонняя встреча… Готовимся к ней и надеемся, что она будет и полезная, и содержательная сказал Ушаков

Ранее Ушаков заявил, что у Путина и Трампа будет полноценный разговор вне зависимости от места и формата общения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, рассказал, что лидеры России и США могут обсудить конфликт на Украине и ситуацию вокруг Ирана.