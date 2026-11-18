Песков: Путин и Трамп встретятся уже в среду

Путин и Трамп встретятся уже в среду в рамках торжественного приема Песков: Путин и Трамп встретятся уже в среду

Москва18 ноя Вести.В программе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) есть торжественный прием в среду. На нем президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретятся еще до официальных переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистом РИА Новости он прояснил, есть ли информация о возможной двухсторонней встрече Путина и Трампа.

Они сегодня увидятся за обедом заметил Песков

На четверг, 19 ноября, запланирована историческая трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая. Владимир Путин проведет переговоры с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.