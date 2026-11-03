Песков: встреча лидеров России, США и Китая вскоре может быть согласована

Песков: встречу лидеров РФ, США и КНР могут вскоре согласовать Песков: встреча лидеров России, США и Китая вскоре может быть согласована

Москва3 ноя Вести.Возможность проведения встречи лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ходе саммита АТЭС сейчас согласовывается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, договоренность может быть финализирована в ближайшие дни.

Ведется работа по согласованию такой встречи, надеемся, что в ближайшие дни она будет финализирована сказал он журналистам

Песков подчеркнул, что главной организующей силой в этом вопросе выступает Китай, так как является принимающей стороной.

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.