Москва2 нояВести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
Он подчеркнул, что в Москве с нетерпением ждут эту встречу.
Подготовка к этой встрече подтверждается. Мы ждем с нетерпением эту встречусказал представитель Кремля журналистам
При этом Песков заявил, что конкретики по возможной трехсторонней встрече Россия – Китай – США на высшем уровне в ходе саммита пока нет.
Программа пребывания президента Путина в Шэньчжэне еще находится в стадии подготовки. Мы находимся в контакте прежде всего с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретики по возможной трехсторонней встрече нетподчеркнул он
Пресс-секретарь отметил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе смогут пообщаться друг с другом, если вместе будут присутствовать на саммите АТЭС.