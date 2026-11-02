Песков подтвердил подготовку к встрече лидеров РФ и КНР на саммите АТЭС

Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Си Цзиньпина Песков подтвердил подготовку к встрече лидеров РФ и КНР на саммите АТЭС

Москва2 ноя Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.

Он подчеркнул, что в Москве с нетерпением ждут эту встречу.

Подготовка к этой встрече подтверждается. Мы ждем с нетерпением эту встречу сказал представитель Кремля журналистам

При этом Песков заявил, что конкретики по возможной трехсторонней встрече Россия – Китай – США на высшем уровне в ходе саммита пока нет.

Программа пребывания президента Путина в Шэньчжэне еще находится в стадии подготовки. Мы находимся в контакте прежде всего с организаторами, с китайской стороной. Пока точной конкретики по возможной трехсторонней встрече нет подчеркнул он

Пресс-секретарь отметил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп так или иначе смогут пообщаться друг с другом, если вместе будут присутствовать на саммите АТЭС.